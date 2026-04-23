Тюмень открывает сезон мотоциклетных гонок

Первенство и чемпионат Тюменской области по мотоциклетному спорту в дисциплине "мотоциклетный кросс" пройдет в Тюмени 25 апреля. Это первый этап летних соревнований.

Соревнования пройдут по адресу: улица Высотная, 1, корпус 4. Торжественное открытие и первый заезд запланированы на 12:00.

На старт выйдут победители и призеры соревнований Уральского и Сибирского федеральных округов, участники чемпионата и Кубка России 2025–2026 годов. Соперничать будут спортсмены из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и других городов региона. Возраст участников от 6 лет и старше.

Помимо личного первенства, будет определен командный зачет. По итогам этапа сформируется основной состав сборной Тюменской области для участия во всероссийских стартах сезона-2026, сообщила пресс-служба облдепартамента физкультуры и спорта.