Первенство УрФО по легкой атлетике в Челябинске принесло тюменцам 12 медалей

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Челябинске с 11 по 13 января Первенство Уральского федерального округа по лёгкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 16 и до 18 лет. На стартах собрались 770 сильнейших юных легкоатлетов, тюменские спортсмены завоевали 12 медалей.

В зачете U16 Егор Бизин выиграл серебро в прыжках в длину и бронзу в беге на 60 метров; Мирослава Маркеева стала второй в прыжках в длину и в беге на 60 метров с барьерами; Александр Глушков занял третье место в прыжках в длину; а Иванна Пермитина стала лучшей в прыжках в длину и в высоту.

В зачете U18 Ангелина Лазарева выиграла серебряные медали в беге на 1500 и на 1300 метров; Алёна Козлихина стала третьей в прыжках в длину; Полина Чулкина заняла второе место в пятиборье, а в семиборье золотую медаль взял Матвей Чулкин.

Таким образом, по итогам первенства в активе Тюменской области три золотых, шесть серебряных и три бронзовых медали.