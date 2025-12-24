Моор: Тюменская область входит в число спортивных лидеров России

Тюменская область входит в число спортивных лидеров страны, об этом губернатор Александр Моор заявил в видеопоздравлении участников конкурса "Спортивная элита - 2025":

Моор:

Тюменский спорт уверенно движется вперед. По ряду показателей регион входит в число спортивных лидеров страны. Участвуем и принимаем крупные соревнования, строим и модернизируем спортивные объекты. Почти миллион жителей региона занимаются физкультурой и спортом. За каждым таким результатом стоят люди, спортсмены и тренеры, ветераны и инструкторы, волонтеры, представители фитнес-сообщества, спортивные менеджеры. Ваш профессионализм, энергия и вера в победу – главный двигатель общего успеха. Герои спортивных арен – лучшие примеры для молодежи. Вас отличают те же качества, что и защитников Родины - отвага, дисциплина, стойкость духа, безграничная любовь к своей земле. Это особенно важно и ценно в Год защитников Отечества и Год героев.