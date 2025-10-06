В Тюмени за лето на 4,3 км продлили велодорожки

В Тюмени построено около 93 километров велодорожек, 3,4 километра из них проложены в в 2025 году, сообщили в администрации города.

"В этом строительном сезоне департамент дорожной инфраструктуры и транспорта проводил работы на улицах Фармана Салманова, Василия Малкова, Бориса Прудаева, Николая Глебова, на участке по улице Ленина от ул. Челюскинцев до ул. Первомайской и на улице Пермякова от ул. Дмитрия Менделеева до дома № 3 по ул. Пермякова. Общая протяженность составила 3,4 километра", - говорится в сообщении.

Согласно концепции развития велосипедной инфраструктуры протяженность велодорожек составит 195,30 километра. Их проектирование и строительство ведется как в отдельности, так и в составе автодорог и транспортных развязок. К её созданию присоединяются и застройщики, которые предусматривают свою систему велодорожек, стыкующуюся с городской, отметили в администрации.