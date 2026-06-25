В Тюменской области введен режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, это превентивная мера, сообщил губернатор Моор.

Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112

В целях безопасности запрещено распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.