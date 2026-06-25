В Тюменской области введен режим беспилотной опасности

12:22 25 июня 2026
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На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности, это превентивная мера, сообщил губернатор Моор.

 Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112

В  целях безопасности запрещено распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

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