Северное сияние заметили над Уватом и тобольским Заболотьем

Фото - https://vk.com/tobrayon

Над Тобольским муниципальным округом заметили северное сияние - фотографии начальников территориальных отделов Гузели Нигматуллиной из села Лайтамак и Юлии Тархановой из поселка Надцы опубликовала администрация округа.

Фотографию северного сияния над Уватом опубликовал глава округа Вячеслав Елизаров. "Вчерашний вечер природа сделала по-настоящему особенным. Впервые увидел редкое для наших широт, но невероятно красивое явление — северное сияние", - отметил он.

Северное сияние - редкое природное явление в наших широтах и стало следствием мощнейшей геомагнитной бури из-за вспышки на Солнце. 20 января над Россией и европейской частью континента наблюдались одни из наиболее мощных в XXI веке полярные сияния, их нижняя граница опускалась до широты около 40 градусов.