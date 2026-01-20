Аномальное похолодание в Тюменской области прогнозируют на ближайшие дни

По югу Тюменской области с 21 по 25 января среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 10 градусов и более, об очередной погодной аномалии предупреждает администрация Тюмени.

В Тюмени 21 января без существенных осадков, ветер северо-восточный 3–8 м/с. Похолодание, температура ночью -29…-31 °С, днём -25…-27 °С.

22 января преимущественно без осадков, северо-восточный 2–7 м/с. Температура ночью -34…-36 °С, днём -27…-29 °С.

23 января преимущественно без осадков, ветер переменный 2–7 м/с. Температура ночью -36…-38 °С, днём -27…-29 °С.