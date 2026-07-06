Тюменская область может подвергнуться атаке БПЛА - Моор

Территория Тюменской области может подвергнуться атаке БПЛА, если сигнал застал вас дома, отойдите от окон, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем безопасном помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112. Предупреждение об этом обуликованов. кагнае губернатора Александра Моора в "Максе".

Запрещено распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.