После побега ребенка с игровой площадки в Тюмени детсад оштрафовали и завели дела

Частный детсад после апрельского побега трехлетки с уличной игровой площадки проверила прокуратура Восточного административного округа Тюмени и выявила многочисленные нарушения федерального законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу малолетним тюменцам и ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками детсада, сообщили в облпрокуратуре.

13 апреля 3-летняя девочка ушла с территории детской площадки у д. 56 по ул. Федюнинского в сторону надземного пешеходного перехода, расположенного в непосредственной близости от оживленной проезжей части, что создало реальную угрозу ее жизни и здоровью.

Прокуратура округа возбудила дела о нарушении санитарно эпидемиологических требований, нарушение технических регламентов, в следствие чего юрлицо оштрафовано на 35 тыс. рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении ответственного должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.