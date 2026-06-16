Более 270 мигрантов выдворят из Югры после операции "Нелегал-2026"

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Полицейские Югры полицейские завершили первый этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2026", направленный на выявление и пересечение нарушений миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе окружного главка.

В ходе мероприятия усилены меры контроля за соблюдением правил въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории округа.

Сотрудниками различных подразделений полиции при поддержке Росгвардии и представителей добровольных народных дружин проверили стройки и магазины, места компактного проживания иностранцев. В результате пресечено 868 административных правонарушений, выявлено 126 нелегала. По результатам рассмотрения административных дел принято 272 решения об административном штрафе с административным выдворением за пределы РФ, в том числе 255 принудительно с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сургуту. В отношении 181 иностранного гражданина вынесены решении о неразрешении въезда в Россию, в отношении 1 - о депортации. Аннулирован 331 разрешительный документ, дающий право на временное или постоянное проживание и работу в РФ.

Возбуждено 154 уголовных дела по преступлениям в сфере миграции.

Помимо этого, установлен гражданин РФ, который ноября 2024 года по май 2026 года фиктивно зарегистрировал 35 иностранных граждан в Нижневартовске.