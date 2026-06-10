Ракетная опасность объявлена по всему УрФО

08:37 10 июня 2026
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Режим ракетной опасности объявлен в Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюмеской областях, в Югре и на Ямале.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога:

Прошу жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Оперативные службы делают всё возможное для обеспечения безопасности на Урале.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

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