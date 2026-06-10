Ракетная опасность объявлена по всему УрФО

Прошу жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Оперативные службы делают всё возможное для обеспечения безопасности на Урале.

Режим ракетной опасности объявлен в Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюмеской областях, в Югре и на Ямале.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru