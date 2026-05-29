Крановщик погиб на стройке в Тюмени во время шторма

28 мая около 19 часов на стройплощадке в деревне Патрушева по улице Федора Достоевского во время ураганного ветра крановщик 1983 года рождения находился в кабине башенного крана. Порывом ветра кран сбило, крановщика с травмами доставили в больницу, но он скончался несмотря на усилия врачей.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, следователи допрашивают очевидцев и руководство предприятия, устанавливают лиц, ответственных за безопасность сотрудников, сообщает СУ СК по Тюменской области.