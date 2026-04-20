Тюменца наказали за публикацию в соцсети символов запрещенного сатанизма

Жителя Тюмени по статье о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистских организаций оштрафовали на тысячу рублей за публикацию в соцсети изображений Бафомета, числа 666, перевернутой пентаграммы и обряда жертвоприношения, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы дела.

Такой же штраф получил и житель Воронежа, вывесивший во "ВКонтакте" три шестерки, пентаграмму, перевернутый крест и надпись Satan. Его признали виновным в пропаганде экстремистской символики.

Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено. Пропаганда или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций грозит штрафом до двух тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.