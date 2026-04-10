Жителя Псковской области арестовали под Тюменью за перевозку 45 кг наркотиков в Омск

36-летний житель Псковской области оказался в следственном изоляторе после того, как его при перегоне автомобиля с 45 килограммами различных наркотиков остановили на трассе Курган-Тюмень исетские автоинспекторы. В полиции выяснилось, что у мужчины уже есть судимости за такие преступления, а новую работу он нашел в интернете, в его задачи входил перегон машин с запрещенными веществами из одного региона в другой. Координаты с их местонахождением и информацию для последующей перевозки наркотиков неизвестные ему кураторы высылали в смс. Оставив транспорт в пункте назначения, домой добирался на попутках. Это была третья поездка, направлялся он в Омскую область.

Наряд Госавтоинспекции отдела полиции села Исетское на 124 километре автодороги Курган – Тюмень решил проверить Hyundai с номерами из другого региона, выяснилось, что у водителя есть неоплаченный штраф, однако для штрафа он себя вел слишком нервно - решили досмотреть автомобиль.

"В автомобиле между багажным отсеком и задним рядом сидений сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 30 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета и 15 пакетов, в каждом из которых было по 10 брикетов с содержимым растительного происхождения. В одном из пакетов находилось более килограмма мефедрона. По предварительным данным, общий вес всего изъятого - около 45 килограммов", - говорится в сообщении со ссылкой на результаты экспертизы.

Подозреваемый арестован по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, ему грозит до двадцати лет лишения свободы.