Каждый второй погибший в ДТП на тюменских трассах – на федеральных дорогах

18:00 20 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области около 19 тысяч километров дорог, из них 500 километров – федеральные трассы. При этом половина погибших в ДТП в этом году приходится именно на эти участки. На федеральных дорогах региона произошло 60 аварий, в которых погибли 17 человек, а 113 получили ранения. В каждой четвертой аварии пострадали дети. Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер связывает это с высокой интенсивностью движения и усталостью водителей транзитного транспорта.

В регионе прошло совещание по безопасности на федеральных трассах с участием представителей Госавтоинспекции и дорожных служб.

Особое внимание уделили подготовке дорог к весенне-летнему периоду. Госавтоинспекция проведёт обследования трасс, выявит повреждения после зимы и примет меры для их устранения.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026