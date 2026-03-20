Каждый второй погибший в ДТП на тюменских трассах – на федеральных дорогах

В Тюменской области около 19 тысяч километров дорог, из них 500 километров – федеральные трассы. При этом половина погибших в ДТП в этом году приходится именно на эти участки. На федеральных дорогах региона произошло 60 аварий, в которых погибли 17 человек, а 113 получили ранения. В каждой четвертой аварии пострадали дети. Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер связывает это с высокой интенсивностью движения и усталостью водителей транзитного транспорта.

В регионе прошло совещание по безопасности на федеральных трассах с участием представителей Госавтоинспекции и дорожных служб.

Особое внимание уделили подготовке дорог к весенне-летнему периоду. Госавтоинспекция проведёт обследования трасс, выявит повреждения после зимы и примет меры для их устранения.