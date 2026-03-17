Пешеходы фигурируют в каждом пятом ДТП в Тюменской области

15:55 17 марта 2026
Каждое пятое ДТП в Тюменской области в этом году происходит с участием пешеходов, из 70 пострадавших 34 сбиты на пешеходных переходах. Сотрудники Госавтоинспекции взяли под контроль опасные пешеходные переходы, где в этом году уже сбивали  людей. 

С начала года в Тюмени произошло 51 ДТП с участием пешеходов, один человек погиб, 54 получили ранения. 20 ДТП произошло на "зебрах", среди пострадавших в этих авариях 7 детей.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательнее при переходе проезжей части, в темное время использовать световозвращающие приспособления, а водителей заранее тормозить перед пешеходными переходами и сбавлять скорость в местах расположения детских образовательных учреждений.         

 

