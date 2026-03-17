На улице Эрвье в Тюмени ликвидируют повреждение теплотрассы

Огромный фонтан кипятка бьет в Тюмени из-под асфальта, на тепломагистрали произошла авария, сообщили в СМИ - в УСТЭК заявили, что уже устраняют повреждение на данном участке.

"Во время планового обхода тепловых сетей сотрудниками эксплуатационного района № 4 в районе дома № 30 по ул. Ю.Р-Г. Эрвье было выявлено повреждение на участке тепловой магистрали № 11, построенной в 2008 году. Сегодня, 17 марта, на объекте проводится необходимый комплекс оперативно-восстановительных работ по устранению обнаруженного дефекта, в связи с чем в близлежащих жилых домах может наблюдаться временное снижение параметров теплоснабжения.

Поврежденный участок отключили и перевели потребителей на резервную схему питания. По завершении работ подача тепла в районе будет восстановлена в полном объеме, заверили в компании.