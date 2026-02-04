Один человек погиб и один пострадал при пожаре в деревянном многоквартирнике в Ялуторовске

07:39 04 февраля 2026
Сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного деревянного жилого дома на улице Свердлова в Ялуторовске поступило в третьем часу ночи. Из задымленных помещений пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек, ещё шесть эвакуированы. Во время пожара пострадал один человек, один человек погиб.

На место вызова привлекались 12 человек и 3 единицы техники областного главка МЧС России. Огонь повредил квартиру на площади 46 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

