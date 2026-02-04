Более 5,6 тысяч тюменских семей за 2025 год получили региональный маткапитал на первенца

Свыше 5 600 семей получили региональный материнский капитал в связи с рождением первенца в Тюменской области в 2025 году, сумма выплат превысила 850 млн рублей.

Региональный маткапитал по поручению губернатора выплачивать начали в 2020 году в рамках нацпроекта "Семья". Его размер - 150 000 рублей. деньги положены на рожденного или усыновленного первым ребенка и зарегистрированного госорганами записи актов гражданского состояния Тюменской области.