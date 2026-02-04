Медики планируют научить спасению людей 160 тысяч тюменцев

В 2025 году в Тюменской области стартовал масштабный проект по обучению навыкам первой помощи. За год 80 827 человек освоили базовые приёмы, 893 инструктора готовы передавать знания дальше. В планах на 2026-й - обучить дополнительно 5% населения (цель — 160 тысяч человек), сообщили в депздраве ТО.

По указу президента проект реализован департаментом здравоохранения Тюменской области. Получили лицензию и закрепили планы в распоряжении губернатора — до 2030 года обучение должно охватить весь регион.

"Мы строили чёткую систему: от трёх площадок в начале года — до 229 к декабрю. Сегодня обучение доступно в каждом муниципалитете", — отмечает Ирина Сковбель, главный внештатный специалист по первой помощи.

Как это работает? За каждой площадкой закреплено медучреждение, ответственные составляют ежемесячные планы для жителей и организаций, диспетчеры скорой консультируют по телефону — порой их инструкции спасают жизнь до приезда бригады.

В первую очередь обучают сотрудников соцслужб, школьников старше 10 лет, студентов медколледжей (работают волонтёрами) и работников предприятий с высоким риском травматизма.

В планах на 2026 год, помимо увеличения числа обученных, разместить дефибрилляторы в торговых центрах и на вокзалах, уделить особое внимание вахтовикам нефтегазовой отрасли и запустить обучение для детей и подростков.

"Проект уже стал трендом: люди узнают о нём, включаются в процесс и передают знания дальше. Ведь первая помощь — это не просто навыки, а возможность сделать мир безопаснее", - отмечают в депздраве.