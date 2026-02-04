Службы занятости за год трудоустроили более 1,4 тысяч тюменцев с инвалидностью

В 2025 году в органы службы занятости Тюменской области за содействием в поиске постоянной работы обратились 2025 граждан с инвалидностью, 1443 их них успешно трудоустроены. Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения, составил 71,26 %, сообщает дептруда ТО.

В регионе действует квота для приёма на работу инвалидов: для работодателей с численностью работников более 35 человек квота составляет 3%, а для тех, у кого более 100 сотрудников — 4%. На конец года в 1416 организациях, подлежащих квоте, трудовую работают 5766 инвалидов. Это разные сферы, в том числе образование, здравоохранение, соцобслуживание, торговля, строительство, сельское хозяйство и IT‑технологии.

В рамках мероприятий активной политики занятости гражданам с инвалидностью оказываются различные меры государственной поддержки, такие как временное трудоустройство, оплачиваемые общественные работы, самозанятость, трудоустройство детей‑инвалидов, профессиональное обучение. Также реализуется мероприятие по созданию дополнительных рабочих мест с возможностью предоставления работодателям субсидии на оплату труда инвалидов. В 2025 году на созданные дополнительные рабочие места было трудоустроено 923 гражданина с инвалидностью.