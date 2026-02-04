Газовики починили трубопровод в Тюмени и просят обеспечить допуск для проверки оборудования в домах

Газовые службы оперативно устранили повреждение на трубопроводе в Тюмени, временное ограничение поставки газа коснулось абонентов в районе улиц Ореховая-Ветеранов труда-Сеченова.
В устранении аварии участвовали 3 бригады и 7 единиц техники, привлечено 20 специалистов. В настоящее время повреждение устранено, идут работы по запуску оборудования абонентов.
"Газовые службы просят тюменцев обеспечить допуск сотрудников для проверки и подключения газового оборудования. Телефон для консультации: 8(3452) 63-17-00", - пишет "Газпром газораспределение Север".
