Газовики починили трубопровод в Тюмени и просят обеспечить допуск для проверки оборудования в домах

Газовые службы оперативно устранили повреждение на трубопроводе в Тюмени, временное ограничение поставки газа коснулось абонентов в районе улиц Ореховая-Ветеранов труда-Сеченова.

В устранении аварии участвовали 3 бригады и 7 единиц техники, привлечено 20 специалистов. В настоящее время повреждение устранено, идут работы по запуску оборудования абонентов.

"Газовые службы просят тюменцев обеспечить допуск сотрудников для проверки и подключения газового оборудования. Телефон для консультации: 8(3452) 63-17-00", - пишет "Газпром газораспределение Север".