Роспотребнадзор проводит расследование из-за массового заболевания школьников в Онохино

В связи с поступлением устной информации о групповом очаге острой кишечной инфекции среди учащихся Онохинской средней общеобразовательной школы Тюменского округа управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.
Для установления причин возникновения заболеваний в школе возьмут пробы для лабораторных исследований и организуют комплекс противоэпидемических мероприятий.
