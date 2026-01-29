Роспотребнадзор проводит расследование из-за массового заболевания школьников в Онохино

В связи с поступлением устной информации о групповом очаге острой кишечной инфекции среди учащихся Онохинской средней общеобразовательной школы Тюменского округа управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.

Для установления причин возникновения заболеваний в школе возьмут пробы для лабораторных исследований и организуют комплекс противоэпидемических мероприятий.