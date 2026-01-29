Путин наградил медалью тюменского скульптора за труды в культуре и искусстве

Указом Президента России медалью "За труды в культуре и искусстве" награжден Владимир Шарапов - скульптор-монументалист, член Тюменского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России". Житель Тюменской области отмечен за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
