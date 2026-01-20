СК просит тюменцев помочь в розыске жителя Бердюжского района

Следственные органы обращаются к общественности с просьбой оказать содействие в розыске 67-летнего жителя Бердюжского района Сергея Тарасова.

3 июля 2025 года Тарасов ушел в неизвестном направлении с территории пастбища, расположенного в 10 км от села Пеганово. Несмотря на принятые меры розыска, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 65-68 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы прямые седые, глаза голубые, нос прямой. был одет в камуфляжный костюм темно-зеленого цвета, черные сапоги.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемом, о его местонахождении, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции, территориальные отделы следственного управления СК России либо в следственное управление СК России по Тюменской области по телефону: 8-952-707-17-07.