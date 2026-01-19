Семья пострадала в ДТП из-за того, что водитель мусоровоза не уступил перекресток легковому авто

Четыре человека, в том числе две девочки получили травмы в ДТП в селе Исетском 18 января, когда 21-летний водитель мусоровоза на перекрёстке улицы Горской и Продеуса не уступил дорогу "Пежо 206", ехавшему по главной дороге.
В результате ДТП пострадала семья из "Пежо": 45-летний папа-водитель, его 34-летняя жена и две дочери 10 и 14 лет, сообщили в ГАИ ТО.
