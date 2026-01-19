В Тюменской области снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

12:39 19 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По итогам 2025 года в Тюменской области на 10 тысяч населения приходится 153 зарегистрированных преступления (+4% к 2024 году), 45,7 из них тяжкие и особо тяжкие, что на 1,6% меньше в сравнении с предыдущим годом, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

В целом по России за 2025 год зарегистрировано 1 771 174 преступлений или 121,2 на 10 тысяч населения (-7,3% к 2024 году), в том числе 627,9 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений или 43 на 10 тысяч населения (+1,7% к 2024 году). 

Теги: РИА Новости , итоги года , преступления , статистика
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026