В Тюменской области снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

По итогам 2025 года в Тюменской области на 10 тысяч населения приходится 153 зарегистрированных преступления (+4% к 2024 году), 45,7 из них тяжкие и особо тяжкие, что на 1,6% меньше в сравнении с предыдущим годом, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

В целом по России за 2025 год зарегистрировано 1 771 174 преступлений или 121,2 на 10 тысяч населения (-7,3% к 2024 году), в том числе 627,9 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений или 43 на 10 тысяч населения (+1,7% к 2024 году).