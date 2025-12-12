В Тюмени суд рассмотрит дело о зиц-председателе

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Новосибирска. По данным прокуратуры Тюменской области, мужчина обвиняется в том, что предоставил свой паспорт для регистрации фирмы, где его назначили генеральным директором.

Следствие считает, что обвиняемый по договорённости с неизвестным лицом согласился стать формальным руководителем общества с ограниченной ответственностью. Его документы использовали при подаче сведений в налоговую службу, что позволило внести в реестр юридических лиц недостоверные данные о руководстве компании.

Дело направлено мировому судье Калининского района Тюмени для рассмотрения по существу.

Словарик NewsPRom.Ru:

Зиц-председатель — формальный, "подставной" руководитель, занимающий свой пост без права принимать ответственные решения.