Смертельная авария на Тюменском тракте под Сургутом

Вечером 10 декабря на 7-м километре Тюменского тракта при выезде из Сургута произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель Hyundai, 2003 года рождения, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania.

Как сообщает полиция Югры, в результате аварии одна из пассажирок легкового автомобиля, 2007 года рождения, погибла на месте до приезда скорой помощи. Еще одна пассажирка и сам водитель получили травмы и были госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.