Тюменская делегация ищет новые горизонты в ОАЭ

09:21 11 декабря 2025
Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым провела ряд официальных встреч в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в состав делегации вошли представители нефтегазового кластера, крупных компаний и регионального правительства.

Тюменцы обсудили с Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ вопросы инвестиционного сотрудничества, промышленных инноваций и развития экспортно-логистических коридоров. Также делегация приняла участие в заседании Межправительственной российско-эмиратской комиссии и посетила деловые мероприятия Российско-Эмиратского бизнес-форума.

