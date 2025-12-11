Новую стратегию построения экосистемы на основе жизненных сценариев клиентов представил Сбер

Стратегию построения экосистемы финансовых и не финансовых сервисов на основе жизненных сценариев клиентов, а не на основе конкретных продуктов компании на конференции "Сделано в Сбере" представил Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Метриками эффективности такой модели для Сбера будет уровень удовлетворенности клиентов сервисами (NPS), повышение частоты использования сервисов, а также рост повторных покупок.

Построение экосистемы вокруг жизненных сценариев клиентов, а не вокруг конкретных продуктов - это способ объединить все возможности и сервисы для клиента в бесшовное и интуитивно понятное пространство. В конце прошлого года Сбер запустил пространство "Для жизни", где собраны все нефинансовые сервисы: отдых, развлечения, покупки, а также персонализированные предложения и скидки. Другие жизненные сценарии, под которые Сбер разработал и запустил мини-экосистемы - это "Дом", "Авто", "Семья и безопасность", они отражают универсальные потребности, понятные каждому клиенту.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: