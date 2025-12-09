В Тюменской области в этом году растет число ДТП с участием нетрезвых водителей

В декабре Госавтоинспекция усилила контроль в населенных пунктах и на загородных дорогах, выявляя водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

"В этом году в регионе произошло 217 ДТП с участием пьяных водителей, в них погибли 44 человека, 298 получили ранения, - сказал врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников, - Число погибших выросло на четверть. В ДТП с нетрезвыми водителями погибает каждый четвертый из общего числа погибших в ДТП в Тюменской области в этом году".

Госавтоинспекция использует различные методы выявления на дорогах пьяных водителей: рейды, "сплошные проверки", рейды группами нарядов ДПС. В этом году автоинспекторы отстранили от управления транспортом почти 5 тысяч водителей в состоянии опьянения, каждый десятый из них попадает под уголовную ответственность за повторное пьяное вождение с конфискацией автомобиля.