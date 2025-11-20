У тюменца забрали диплом о высшем образовании из-за взятки при сдаче экзаменов и зачетов

В 2021 году студент Тюменского индустриального университета ради получения положительных оценок и зачетов по двум техническим дисциплинам дал взятку старшему преподавателю кафедры промышленной энергетики института сервиса и отраслевого управления. В 2022 году он получил диплом о высшем образовании по направлению "Теплоэнергетики и теплотехника", но правда раскрылась - прокуратура потребовала исключить в учетных документах университета записи о выдаче диплома.

В 2025 году за получение взятки преподаватель кафедры осужден по уголовной статье и оштрафован на 600 тыс. рублей, на два года лишен права заниматься преподавательской деятельностью в вузах. Экс-студент признан виновыным в даче взятки и оштрафован на 90 тыс. рублей.