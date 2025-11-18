В тюмеском приюте для собак выявили вспышку чумы

В приюте для беспризорных животных на улице Кедровой города Тюмени с 17 ноября объявлен карантин из-за вируса чумы плотоядных. Срок окончания карантина будет зависеть от скорости ликвидации болезни среди питомцев - его отменят через 30 дней после последнего случая выздоровления или гибели от чумы животных. Сколько животных заражены - неизвестно, пишут местные СМИ со ссылкой на и. о. начальника управления ветеринарии Тюменской области Романа Зверева.

Доступ посторонних в приют строго запрещен, как и ввоз и вывоз восприимчивых к чуме животных, дегельминтизация, вычесывание меха и другие мероприятия, могущие повести к распространению инфекции. Приют могут посещать только сотрудники учреждения и представителей государственных ветслужб.

По данным из открытых источников, по адресу Кедровая, 133 находится приют для животных МКУ "ЛесПаркХоз" - муниципальное учреждение, которое на территории города Тюмени осуществляет функции по отлову и содержанию животных без владельцев.