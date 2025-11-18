Пострадавшей в ДТП тюменке виновник выплатит 2 млн рублей

13:10 18 ноября 2025
Центральный районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело о взыскании с водителя, который в августе 2024 года на Салаирском тракте въехал в автомобиль КИА РИОН в пользу пострадавшей 60-летней пассажирки 2 млн рублей. 

Женщина получила многочисленные переломы и травмы внутренних органов, которые в совокупности причинили ее здоровью тяжкий вред. Более двух месяцев лечилась в стационаре, ее неоднократно оперировали, она до сих пор не восстановилась, самостоятельно не может проживать и нуждается в постороннем уходе.

В марте 2025 года  21-летний водитель осужден по ч. 1ст. 264 УК РФ  и приговорен к 1 году ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 8 месяцев. ожилая женщина обратилась в суд  с иском о возмещении компенсации морального вреда. 

На основании ч. 3 ст. 45 ГПК РФ  работник прокуратуры Центрального административного округа города Тюмени вступил в процесс и дал заключение о наличии законных оснований  для удовлетворения иска. По итогам рассмотрения гражданского дела суд с учетом позиции прокурора удовлетворил исковые требования и взыскал с виновного компенсацию морального вреда  в размере 2 млн рублей.

