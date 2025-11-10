На тюменских дорогах за выходные в ДТП травмировались 12 человек и один погиб

11 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области в минувшие выходные дни - один человек погиб, 12 получили ранения. Сбиты три пешехода, два ДТП произошло на федеральных автодорогах, сообщает пресс-служба ГАИ ТО.

В селе Десятого в Ишимском районе съехал в кювет, а затем въехал в бетонный люк и в палисадник "Рено Логан" - пострадали 57-летний водитель и 18-летний пассажир. Автомобиль "Киа Рио" в воскресенье съехал в кювет на 307-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Ранение получил 51-летний водитель, он не справился с управлением автомобиля.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость, учитывая видимость, осадки и состояние проезжей части.