На тюменских дорогах за выходные в ДТП травмировались 12 человек и один погиб

11 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области в минувшие выходные дни - один человек погиб, 12 получили ранения. Сбиты три пешехода, два ДТП произошло на федеральных автодорогах, сообщает пресс-служба ГАИ ТО.
В селе Десятого в Ишимском районе съехал в кювет, а затем въехал в бетонный люк и в палисадник "Рено Логан" - пострадали 57-летний водитель и 18-летний пассажир. Автомобиль "Киа Рио" в воскресенье съехал в кювет на 307-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Ранение получил 51-летний водитель, он не справился с управлением автомобиля.
Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость, учитывая видимость, осадки и состояние проезжей части.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru