Более 50 случаев вмешательства в работу ЛЭП зафиксировано в Тюменской области с начала 2025 года

Энергетики с начала года зафиксировали более 50 случаев вмешательства в работу ЛЭП, только на прошлой неделе аварийные бригады "Россети Тюмень" дважды восстанавливали электроснабжение после повреждения линий электропередачи, сообщает департамент ЖКХ ТО.

6 ноября при производстве несогласованных с энергокомпанией работ в охранной зоне ЛЭП неустановленная техника повредила опору линии, обеспечивающей электроснабжение села Яр и микрорайона "Мыс" в Тюмени. Электроснабжение всех потребителей оперативно восстановили.

8 ноября неустановленное пока лицо повредило подземную кабельную линию, оставив без света свыше 2 тысяч жителей и 5 социально значимых объектов в Успенке и Малиновке Тюменского округа. Энергетикам пришлось оперативно восстановливать электроснабжение большей части жителей.

За девять месяцев 2025 года зафиксировано более 50 повреждений энергообъектов в результате несогласованных работ в охранных зонах линий электропередачи. Наиболее крупный инцидент произошел 26 июля в Тюменском округе, когда крупногабаритная техника сторонней организации повредила воздушную ЛЭП, обесточив более 7 тысяч жителей трёх населенных пунктов.

Если видите повреждения на энергообъектах- звоните системообразующей территориальной сетевой организации: 8-800-220-0-220, 220.