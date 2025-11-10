Более 50 случаев вмешательства в работу ЛЭП зафиксировано в Тюменской области с начала 2025 года

Энергетики с начала года зафиксировали более 50 случаев вмешательства в работу ЛЭП, только на прошлой неделе аварийные бригады "Россети Тюмень" дважды восстанавливали электроснабжение после повреждения линий электропередачи, сообщает департамент ЖКХ ТО.
6 ноября при производстве несогласованных с энергокомпанией работ в охранной зоне ЛЭП неустановленная техника повредила опору линии, обеспечивающей электроснабжение села Яр и микрорайона "Мыс" в Тюмени. Электроснабжение всех потребителей оперативно восстановили.
8 ноября неустановленное пока лицо повредило подземную кабельную линию, оставив без света свыше 2 тысяч жителей и 5 социально значимых объектов в Успенке и Малиновке Тюменского округа. Энергетикам пришлось оперативно восстановливать электроснабжение большей части жителей.
За девять месяцев 2025 года зафиксировано более 50 повреждений энергообъектов в результате несогласованных работ в охранных зонах линий электропередачи. Наиболее крупный инцидент произошел 26 июля в Тюменском округе, когда крупногабаритная техника сторонней организации повредила воздушную ЛЭП, обесточив более 7 тысяч жителей трёх населенных пунктов.
Если видите повреждения на энергообъектах- звоните системообразующей территориальной сетевой организации: 8-800-220-0-220, 220.
