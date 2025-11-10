11 млн рублей передала мошенникам жительница Тюменского округа

За минувшую неделю 46 жителей Тюменской области передали телефонным и интернет-мошенникам более 24 млн рублей, из них 11 млн потеряла жительница Тюменского округа, сообщает облпрокуратура.

"Неизвестные, позвонив на сотовый телефон жительницы Тюменского района, представившись сотрудниками правоохранительных органов, путем введения ее в заблуждение, под предлогом предотвращения хищения денежных средств и перевода их на "безопасный счет" убедили потерпевшего передать 11 млн рублей неустановленным лицам", - указано в сообщении.