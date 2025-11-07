Двух граждан и одного из руководителей Тобольской полиции задержали по делу об азартных играх

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту организации и проведения незаконной игорной деятельности, а также совершения коррупционного преступления начальником отдела полиции города Тобольска.

По версии следствия, с 1 мая по 5 ноября 2025 года двое фигурантов арендовали два нежилых помещения в Тобольске и Тюмени, оборудованных специализированными компьютерными системами и интернетом для проведения нелегальных азартных игр. Начальник полиции МО МВД России "Тобольский" через посредника получил взяткой более 150 тысяч рублей за покровительство и содействие в организации и проведении незаконных азартных игр в Тобольске.

Преступная деятельность выявили и пресекли сотрудники РУФСБ России. Следователи СК РФ изъяли игорное оборудование и предметы, значимые для расследования уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства преступления и иные лица, причастные к его совершению.

Сотрудник полиции и лидер преступной группы, специализировавшейся на организации незаконной игорной деятельности арестованы, второй участник группы под домашним арестом.