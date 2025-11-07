Тюменцы сдали в переработку около 213 тонн старых автопокрышек

17:54 07 ноября 2025
Осенняя экологическая акция по сбору старых автопокрышек в Тюмени завершена, за время её проведения на специально оборудованных площадках жители города оставили 213,47 тонны автомобильных покрышек.

лидирует по сбору Восточный АО — 65,05 тонны, Ленинский АО на втором месте — 55,52 тонны. Калининский и Центральный округа собрали 55,57 и 37,33 тонны соответсвенно, сообщили в администрации города. 

 

