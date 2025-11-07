"Тюмень Водоканал" построит новый водовод к Велижанской водоочистной станции

Новый этап развития системы водоснабжения Тюменской агломерации, который по масштабу можно сравнить с глобальной стройкой сетей в 1970-х годах, объявил губернатор Александр Моор.

Правительство региона заключило контракт с компанией "Тюмень Водоканал" на строительство участка третьей нитки магистрального водовода от Тюмени в сторону Велижанской водоочистной станции. По этому контракту подрядчик построит 11 км сети. Ещё два участка магистрали включены в концессионное соглашение.

"Велижанский водозабор обеспечивает водой около половины тюменцев. Два водовода от него в город были проложены более 50 лет назад. Строительство третьей нитки позволит подключать новых абонентов к воде и реконструировать существующие магистрали без ущерба для снабжения жителей. На масштабное строительство региону выделен казначейский инфраструктурный кредит почти на 3,4 миллиарда рублей", - сообщил Моор.

Кредит является новым инструментом нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Средства пойдут в том числе и на создание очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки по улице Монтажников. Реализация этих проектов улучшит водоснабжение населения Тюмени и экологию наших водных объектов, считает Моор.