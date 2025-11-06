Семерых тюменцев будут судить за организацию игорного бизнеса

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о незаконной игорной деятельности с извлечением прибыли в размере более 161 млн рублей, его фигурантами стали семь жителей региона.

По версии следствия, четверо обвиняемых в 2022 году в двух нежилых помещениях в Тюмени оборудовали их компьютерами с программным обеспечением для проведения азартных игр с выходом в интернет, привлекли обслуживающий персонал, не осведомленный о криминальном характере работы (администраторов, кассиров, барменов и охранников). В 2024 году к преступной группе присоединились еще три соучастника и под видом букмекерских контор были дополнительно открыты три заведения для проведения азартных игр на деньги с использованием игрового оборудования.

Осенью 2024 года правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность и изъяли используемое оборудование.

По оценкам правоохранителей, компания от игорной деятельности получили более 161 млн рублей дохода - прокуратура предъявила к обвиняемым иски о взыскании в пользу Российской Федерации этой суммы. В обеспечительных целях на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 7,1 млн рублей.

Кроме того, в ходе обыска у одного из обвиняемых в квартире по месту жительства были обнаружены и изъяты пригодные для стрельбы автомат, пистолет и боеприпасы к ним.

Рассматривать дело будут в Центральном районном суде Тюмени.