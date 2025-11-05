В Тюмени ни улице Дружбы произошло смертельное ДТП

15:27 05 ноября 2025
"Тойота Марк2" и "Тойота Лэнд Крузер" столкнулись на улицы Дружбы в районе развязки с улицей Мельникайте в Тюмени. Предварительно, 31-летний водитель "Тойоты Марк2" выехал на встречную полосу, он погиб.

38-летний водитель второго автомобиля получил ранения. Движение частично ограничено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движением. 

Госавтоинспекция рекомендует тюменцам выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и погодные условия.

Теги: ДТП
