В Тюмени ни улице Дружбы произошло смертельное ДТП

"Тойота Марк2" и "Тойота Лэнд Крузер" столкнулись на улицы Дружбы в районе развязки с улицей Мельникайте в Тюмени. Предварительно, 31-летний водитель "Тойоты Марк2" выехал на встречную полосу, он погиб.

38-летний водитель второго автомобиля получил ранения. Движение частично ограничено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движением.

Госавтоинспекция рекомендует тюменцам выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и погодные условия.