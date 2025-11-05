Летевший из Тюмени в Новый Уренгой самолет вынужден был сесть в Салехарде

Воздушное судно чартерного рейса YC-9735 авиакомпании "Ямал", следующее из Тюмени в аэропорт Нового Уренгая, ушло на запасной аэродром в Салехард, а воздушное судно чартерного рейса S7-5335 авиакомпании "Сибирь" из Новосибирска ушло на запасной аэродром в Нижневартовск. Причиной задержки рейсов стал сильный ветер на Ямале, который препятствует работе аэропорта в Новом Уренгое, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, на контроле ведомства.