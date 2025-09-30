Алкоголь и мать помешали мужчине осуществить мечту прокатиться за рулем автобуса

Жителя Усть-Тавды Ярковского района оштрафовали на 62 тысячи рублей за попытку угнать автобус местной агрофирмы, в суде он признался, что давно мечтал прокатиться за рулем автобуса, однако алкоголь, отсутствие навыков вождения и мать уберегли его от реализации этой незаконной идеи и, соответственно, возможных более серьезных последствий.

Установлено, что вечером 27 апреля пьяный 23-летний мужчина у одного из зданий поселка через незапертую дверь проник в салон автобуса, завел его и попытался поехать. Сдвинуться с места ему не удалось из-за того, что он не имел навыков управления автобусом. Пока угонщик сигналил, включал дворники и свет, пытаясь сдвинуться с места, местные подростки позвали его мать, которая увела его домой.

Вину мужчина признал, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.