Тюменца отправят в колонию-поселение за сбитого насмерть подростка на питбайке

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб подросток, управлявший питбайком. Сбившего его 65-летнего водителя Infiniti признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ДТП со смертельным исходом произошло в июле 2025 года на перекрестке Уездная-Фармана Салманова в Тюмени, водитель иномарки, в нарушение правил дорожного движения, не уступил дорогу несовершеннолетнему питбайкеру и сбил его. Подросток от травм скончался на месте аварии.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полтора года. Так же по решению суда он должен компенсировать моральный вред семье погибшего, издержки на погребение, судебные издержки на общую сумму 1,679 млн рублей. БОльшую часть денег он уже добровольно оплатил в ходе следствия, взысканию подлежит около 500 тыс. рублей, сообщили в облпрокуратуре.