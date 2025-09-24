Волонтеры Сбера приняли участие в восстановлении леса в Тюменской области

Волонтеры Сбера посадили сотни деревьев в рамках двух значимых социально-экологических акций, прошедших в Тюмени. Первая акция — "Сад памяти" — была организована в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и призвана подчеркнуть уважение к героическим страницам прошлого.

Вторая акция — "Сохраним лес" — направлена на восстановление лесного массива, уничтоженного разрушительными пожарами. Коллектив добровольцев внес существенный вклад в восстановление утраченной зеленой зоны общей площадью около 15 гектаров.

Галина Демидова, волонтер Сбера: