С участниками "Утра" встретятся губернаторы и полпред президента в УрФО

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" от платформы "Росмолодёжь.Форумы" с 24 по 29 сентября проходит в Тюмени, в ближайшие дни площадки посетят губернаторы ряда регионов и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

Встреча с губернаторами пройдет 25 сентября, они проведут уроки истории для молодежи. Жога на официальном открытии по видеосвязи обещал также встретиться с форумчанами в ближайшие дни, в своем тг-канале он сообщил, что на "Утре" впервые большая делегация с Донбасса - 40 человек.

По данным организаторов, форум впервые проводится в городской среде - сегодня в Технопарке встретились 500 молодых профессионалов из шести регионов УрФО, 33 регионов России, в том числе из ДНР и ЛНР, Египта и Афганистана.

Первый день форума был насыщенным: знакомства, тренинги и погружение в тематику образовательных площадок. На официальном открытии участников и организаторов поприветствовали Артем Жога, тюменский губернатор Александр Моор по видеосвязи, со сцены - заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский и первый зампредседателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов. Все спикеры подчеркнули большую роль молодежи в развитии страны и сохранении исторического наследия, пожелали им, чтобы радость от общения и новых знакомств помогала им становиться профессионалами, объединяться в команды единомышленников и загораться новыми идеями. "Важно не только говорить о любви к стране, но и действовать ради нее, как это делали наши предки в трудные годы войны", - резюмировал все приветственные слова Андрей Артюхов.

Жога также выразил уверенность, что гостям из других регионов России непременно понравится, а директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова в беседе с журналистами поделилась надеждой на то, что молодежи может понравиться настолько, что они решат переехать в Тюмень.