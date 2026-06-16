Тюменцы приняли участие в финале конкурса "Лидеры России. Команда"

В шестом сезоне конкурса - флагманского проекта Президентской платформы "Россия - страна возможностей" - Тюменскую область представляла команда Агентства современных коммуникаций - Илья Титов, Александр Крестьянинов, Иван Карачев и Павел Ханжин во главе с генеральным директором Владиславом Татаринцевым.
"Мы использовали эту возможность для обмена опытом, повышения компетенций. Планируем и дальше принимать участие в реализации инициатив Президентской платформы "Россия - страна возможностей", направленных на развитие профессионального сообщества и страны в целом", - заявил Татаринцев.
Для коллектива это был первый опыт участия в конкурсе.
Всего в этом году было подано более 75 тысяч заявок. В финале принимали участие 280 команд из 70 регионов России. Тюменцы соревновались с командами Сбера, Почты России, Росатома, компаниями, входящими в контур Ростеха и Роскосмоса, Газпрома, Норникеля и другими, отмечают в информцентра правительства ТО.
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