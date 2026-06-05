В финал конкурса "Лидеры России. Команда" вышли 19 тюменских управленцев

Тюменскую область в финале конкурса "Лидеры России. Команда" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" представляют 19 управленцев по трем категориям: 11 в категории "Управленческие команды организаций", 7 - "Управленческие команды корпораций", один - "Сборные управленческие команды". Среди участников – команды общественных организаций и компаний сферы промышленности. Всего на участие в шестом сезоне конкурса "Лидеры России. Команда" было подано 1 044 заявок от жителей Тюменской области, сообщили в пресс-службе проекта

Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия – страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению главы государства. "Лидеры России. Команда" объединяет руководителей разных секторов экономики.

Финал пройдет с 9 по 14 июня в Мастерской управления "Сенеж". Его участникам предстоит выполнить задания, связанные с анализом и оценкой информации, определением приоритетов, выбором стратегических инициатив, распределением и оптимизацией ресурсов.